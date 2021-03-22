В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии мальчика, выжившего после падения с 23-го этажа

ТАСС, 22 марта. Врачи перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии одиннадцатилетнего мальчика, который 18 марта упал с многоэтажки в городе Новочебоксарск (Чувашия). Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Сегодня ребенка перевели в отделение травматологии и ортопедии. С мальчиком и его родителями работают психологи", - отметили в пресс-службе.

Несколько дней мальчик провел в реанимации. Врачи сделали необходимые операции. По информации министерства здравоохранения республики, сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознании.

По информации следственного управления СК РФ по Чувашии, в четверг утром в Новочебоксарске мальчик 11 лет упал с 23-го этажа многоэтажного жилого дома на улице Винокурова на припаркованную внизу "Газель". Следственное управление СК РФ по Чувашии проводит доследственную проверку в связи с инцидентом. Проверкутакже организовала прокуратура республики. По предварительной информации надзорного ведомства, семья ребенка является благополучной и не состоит на учете в органах профилактики.