Главный инфекционист США назвал российскую вакцину "довольно эффективной"

"Я просматривал некоторые отчеты [по российской вакцине], данные выглядят весьма хорошо", - отметил Фаучи в ответ на вопрос о том, считает ли он, что китайская и российская вакцины могут быть эффективными. "Я полагаю, что российская вакцина довольно эффективна", - добавил он, не уточнив, какой именно препарат имеет в виду.

Что касается китайских вакцин, то, по словам инфекциониста, у него еще не было возможности в должной мере изучить все данные, чтобы делать выводы, но он допускает, что они также могут быть действенными.