{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Главный инфекционист США назвал российскую вакцину "довольно эффективной"

Энтони Фаучи не уточнил, какой именно препарат имеет в виду

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил в понедельник в интервью радиопрограмме The Hugh Hewitt Show, что считает российскую вакцину от коронавируса "довольно эффективной".

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Я просматривал некоторые отчеты [по российской вакцине], данные выглядят весьма хорошо", - отметил Фаучи в ответ на вопрос о том, считает ли он, что китайская и российская вакцины могут быть эффективными. "Я полагаю, что российская вакцина довольно эффективна", - добавил он, не уточнив, какой именно препарат имеет в виду.

Что касается китайских вакцин, то, по словам инфекциониста, у него еще не было возможности в должной мере изучить все данные, чтобы делать выводы, но он допускает, что они также могут быть действенными.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
По словам вице-премьера, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован раньше июля-августа 2021 года
Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Читать полностью