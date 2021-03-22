Ленинградская область получит более 16 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Ленинградская область в течение месяца получит более 16 тыс. доз вакцины от коронавируса, порядка 4 тыс. уже доставлено, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее сообщалось, что резерв препарата в регионе практически исчерпан.

"В Ленинградскую область поступила партия в 4 400 комплектов вакцины. До 20 апреля в регион должно поступить в общей сложности 16 200 комплектов "Спутника V", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Ленинградской области прошли вакцинацию 61 572 человека, из них полностью завершили цикл 37 299. На утро понедельника в регионе оставалось 975 доз вакцины.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 38 911 человек, выздоровели 36 418, умерли 867. За минувшие сутки в регионе выявили 125 случаев заражения.