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Ленинградская область получит более 16 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца

Комплекты "Спутника V" поступят в регион до 20 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Ленинградская область в течение месяца получит более 16 тыс. доз вакцины от коронавируса, порядка 4 тыс. уже доставлено, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее сообщалось, что резерв препарата в регионе практически исчерпан.

"В Ленинградскую область поступила партия в 4 400 комплектов вакцины. До 20 апреля в регион должно поступить в общей сложности 16 200 комплектов "Спутника V", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Ленинградской области прошли вакцинацию 61 572 человека, из них полностью завершили цикл 37 299. На утро понедельника в регионе оставалось 975 доз вакцины.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 38 911 человек, выздоровели 36 418, умерли 867. За минувшие сутки в регионе выявили 125 случаев заражения.

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РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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