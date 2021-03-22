Губернатор Петербурга привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что завершил вакцинацию от коронавируса, чувствует себя хорошо.

"Сегодня привился вторым компонентом вакцины. Чувствую себя хорошо, так же, как и после первой инъекции", - рассказал Беглов в понедельник в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

Губернатор напомнил, что "коронавирус никуда не делся" и что "ранней весной риски подхватить вирус усиливаются многократно". Он отметил, что "вакцинация, личная гигиена и социальная дистанция помогут избежать заражения коронавирусом".

1 марта сообщалось о том, что Беглов сделал первую прививку от коронавируса и начал вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. После ввода первого компонента вакцины он сообщал об отличном самочувствии.