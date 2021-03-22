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Пандемия COVID-19
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Центр им. Чумакова намерен начать выпускать до 500 тыс. доз вакцины в месяц в апреле - мае

Глава центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что "на складе находятся порядка 100 тыс. доз"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центр имени Чумакова рассчитывает увеличить объем производства вакцины от коронавируса "Ковивак" до 500 тыс. в месяц в апреле - мае. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

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"Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что "сейчас на складе находятся порядка 100 тыс. доз".

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. Чумакова РАН.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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