Центр им. Чумакова намерен начать выпускать до 500 тыс. доз вакцины в месяц в апреле - мае

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центр имени Чумакова рассчитывает увеличить объем производства вакцины от коронавируса "Ковивак" до 500 тыс. в месяц в апреле - мае. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что "сейчас на складе находятся порядка 100 тыс. доз".

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. Чумакова РАН.