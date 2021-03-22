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Пандемия COVID-19

В Испании решили прививать от коронавируса вакциной AstraZeneca людей до 65 лет

Ранее власти страны разрешали применять этот препарат людям в возрасте от 18 до 55 лет

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Власти Испании решили повысить до 65 лет порог вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным британско-шведской фирмой AstraZeneca. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

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"Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет", - отметила глава ведомства.

Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препарата AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет. Использование вакцин этой компании было приостановлено в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. В этого момента в 47-миллионной стране было сделано более 6,3 млн прививок от COVID-19. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,2 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 73,5 тыс. человек.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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