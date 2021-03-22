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Пандемия COVID-19

СМИ: ОАЭ доставили в Албанию партию "Спутника V"

Ранее парламент Албании по предложению национального правительства одобрил применение российских и китайских вакцин против коронавируса на территории страны

ЗАГРЕБ, 22 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник доставили в Албанию партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в северомакедонский журнал "Фокус".

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По данным издания, прибытия самолета с российским препаратом в международном аэропорту Тираны ожидали министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, а также министр восстановления Арбен Ахметай.

"[Партия] вакцины "Спутник V" - подарок из ОАЭ - уже прибыла, и мы продолжим вакцинацию в ускоренном темпе, - приводит журнал слова Манастирлу. - Это еще один шаг вперед на последнем километре пути к победе. Мы будем продолжать с обеспечением еще больших объемов вакцин с целью как можно быстрее начать массовую вакцинацию населения, чтобы облегчить туристический сезон".

Ранее парламент Албании по предложению национального правительства одобрил применение российских и китайских вакцин против коронавируса на территории страны.

Теги
АлбанияОАЭПандемия COVID-19
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