В Приднестровье заявили, что доставка "Спутника V" зависит от властей Молдавии

КИШИНЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Верховного совета Приднестровья Александр Коршунов заявил, что непризнанная республика получит российскую вакцину "Спутник V" после того, как Молдавия и Россия договорятся о поставке препарата. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба парламента.

"Решение по квоте для Приднестровья по выделению нам вакцины [Спутника "V"] принято. Но когда ее смогут доставить нам? Здесь вопрос упирается во взаимоотношения Российской Федерации с Республикой Молдовой", - говорится в сообщении. По словам спикера парламента, вопрос по вакцинации "Спутником V" в Молдавии еще не разрешен. "Какие-то технические моменты мешают решить положительно вопрос по доставке этой вакцины именно в Молдову", - пояснил Коршунов. "В рамках общей партии, которая будет направлена в Молдову и Приднестровье, мы в скором времени получим вакцину", - добавил он.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что предназначенные для лечения заразившихся коронавирусом инфекционные больницы оказались переполнены в разгар третьей волны пандемии. По его словам, они заполнены на 97%, так как ежедневно в регионе подтверждается свыше 400 случаев инфицирования, а выздоравливает вдвое меньше. На заседании оперативного штаба по противодействию пандемии было решено открыть дополнительный филиал в городе Бендеры, который может принять дополнительных пациентов.

В Приднестровье с начала пандемии коронавирусом заразились 37,1 тыс. человек, из которых 32,1 тыс. выздоровели, умерло от вызванных инфекцией осложнений 792 человека. В настоящее время в больницах находятся около 2 тыс. пациентов, еще столько же лечатся дома.

В Молдавии к применению разрешены несколько вакцин, включая препарат "Спутник V". Как сообщил бывший президент, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, вакцина может поступить в страну в марте.