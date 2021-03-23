Отловленный в Приморье амурский тигр умер в реабилитационном центре

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Амурский тигр, отловленный в районе поселка Соболиный в Пожарском районе Приморского края, умер по неизвестной причине в центре реабилитации, сообщила во вторник пресс-службе центра "Амурский тигр".

Этот тигр впервые был замечен в Соболином в январе, он не боялся человека и часто нападал на местных собак. Меры по отпугиванию не принесли результата, поэтому было принято решение об отлове животного для выяснения причин поведения.

"Внешние травмы у тигра были неприятные, но не могли напрямую стать причиной стремительной смерти. Поведение тигра в вольере было нестандартным, но не вызывало опасения за его жизнь. Точную причину гибели можно будет установить только по итогам вскрытия, которое состоится в ближайшее время. Пока есть версия, что у хищника внезапно открылось внутреннее кровотечение, но нужно дождаться выводов экспертов", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Смерть тигра стала неожиданностью для сотрудников реабилитационного центра.

После отлова 7 марта у животного диагностировали многочисленные ссадины и потертости, полученные им из-за продолжительного передвижения по твердому снегу, а также отсутствовали две фаланги пальца. Специалисты оказали хищнику необходимую ветеринарную помощь: обработали раны, сшили ткани на поврежденном пальце. У хищника взяли пробы для анализа на наличие инфекционных заболеваний. После осмотра тигр был помещен в реабилитационный вольер, его состояние оценивалось как удовлетворительное и не вызывало опасений.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа теперь живут 550-580 особей тигра - это 95% мировой популяции.