Эксперт: эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса нужно проверять постоянно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Некоторые мутации и штаммы нового коронавируса вызывают у ученых серьезные опасения, именно поэтому следует постоянно мониторить ситуацию и проверять эффективность существующих вакцин против вируса. Об этом во вторник сообщила старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса "Спутник V", Дарья Егорова.

"Сам вирус, его эволюционный процесс, который сейчас идет в человеческой популяции, ставит перед нами новые вопросы. Вы все знаете, что появляются мутантные варианты вируса SARS-CoV-2, появляются новые штаммы, и некоторые из этих штаммов вызывают серьезные опасения, и очень важно проводить постоянный мониторинг, постоянно отслеживать, насколько существующие вакцины, в том числе вакцина "Спутник V", эффективны в отношении данных штаммов", - сказал она на международной конференция в ТАСС, посвященной распространению "Спутника V" и перспективам его использования в Италии.

Говоря о вакцине "Спутник V", Егорова отметила, что Центром были запущены клинические исследования препарата, данные которых будут собираться еще как минимум полгода, а в некоторых случаях - несколько лет.

"Перед нами сейчас стоит очень много важных вопросов, которые касаются наиболее оптимальных схем применения вакцин, возможности комбинирования различных вакцин различных производителей между собой, вопросы того, как вакцины могут быть эффективны у различных категорий граждан, имеющих какие-то сопутствующие заболевания", - добавила она.