Глава АЕБ попросил РФПИ обеспечить вакцинацию "Спутником V" работающих в РФ иностранцев

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к директору РФПИ Владимиру Примаку и просить вас оказать содействие по вопросу включения иностранных граждан, высоквалифицированных специалистов, работающих в России, в категорию лиц, имеющих право на получение вакцины Спутник V", - сказал он на организованной ТАСС международной онлайн-конференции, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.

"Учитывая важность и значимость деловых отношений Европы с Россией, нам кажется чрезвычайно важным, чтобы те европейцы, которые здесь находятся, реализуют свои инвестиционные и другие деловые активности, максимально имели бы возможность пользоваться этой вакциной", - подчеркнул глава Ассоциации европейского бизнеса.

По словам Шиллинга, взаимодействие в вопросе вакцин играет важную роль не только в борьбе с пандемией коронавируса, но также и в налаживании диалога между Россией и странами ЕС. "Считаем, что совместная работа над этим направлением - это некий быстрый путь к установлению конструктивного диалога, особенно на фоне текущих напряженных геополитических вопросов, в том числе между Россией и ЕС. Мы очень надеемся, что в этом вопросе будет достигнуто разумное решение, основанное на балансе экономической целесообразности и эпидемической безопасности", - добавил он.

В воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна вакцина "Спутник V". А ранее, отвечая на вопрос о возможности использования препарата РФ для компенсации дефицита в ЕС, он заявил, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя данное заявление, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан Евросоюза.