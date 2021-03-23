Эксперт: "Спутник V" может быть более эффективен у людей с иммунными проблемами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" может быть более эффективна при использовании у людей с иммунными проблемами. Такое мнение выразил главный инфекционист клиники имени Луиджи Сакко в Милане, профессор факультета биомедицинских и клинических наук Миланского университета Массимо Галли.

Он принял участие в онлайн-конференции в ТАСС, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.

Профессор назвал "многообещающим" механизм, основанный на двух разных аденовирусных векторах. "Такая система представляет интерес, двухвекторная вакцина может давать больший ответ антител у людей, у которых не полностью функциональна иммунная систем", - сказал эксперт.

Массимо Галли отметил, что его учреждение готово взаимодействовать с российскими разработчиками вакцины.

На онлайн-конференции в ТАСС во вторник директор римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайя заявил, что его организация готова в апреле приступить к совместной работе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшим "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".