Около 24 тыс. человек в Москве трудоустроили с начала года через центр "Моя карьера"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Новую работу через центр "Моя карьера" в Москве нашли 24 тыс. человек с начала 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.

"Сильнее всего из-за пандемии пострадала сфера сервиса, офисные позиции, ретейла. Мы делаем ежемесячно портрет нашего безработного и под безработного ищем вакансии. С начала 2021 года к нам обратилось более 50 тыс. человек, из них трудоустроено 24 тыс. уже. По сути каждый второй нашел работу", - сказал Шкут.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве на сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано чуть более 60 тыс. человек, уровень безработицы в Москве составляет 0,8%.