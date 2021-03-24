Ленинградская область получила еще 11,8 тыс. доз вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Партию вакцины от коронавируса объемом 11,8 тыс. доз доставили в среду в Ленинградскую область, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее сообщалось, что резерв препарата в регионе практически исчерпан.

"Предприятие "Ленфарм" сегодня получило еще 11 800 комплектов вакцины от COVID-19 "Спутник V". В ближайшие дни препарат доставят по районным больницам для продолжения вакцинации", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что Ленинградская область исчерпала запас вакцины на 98%. 22 марта в регион поставили 4,4 тыс. доз. Всего в регионе сделали первую прививку 62 697 человек, полностью привиты 40 582 жителя.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 39 160 человек, выздоровели 36 659, умер 881. За минувшие сутки в регионе выявили 121 случай заражения.