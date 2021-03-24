В труднодоступные районы Коми поставят перед паводком большую партию вакцины "Спутник V"

СЫКТЫВКАР, 24 марта. /ТАСС/. Около 10,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" поступит в ближайшие дни в Коми, вся партия будет распределена между труднодоступными территориями, чтобы снабдить их вакциной перед паводком, который может отрезать от остальной территории региона 169 населенных пунктов, где проживают 40 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Коми.

"В Коми поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 1 300 доз. В ближайшую неделю планируется поступление еще 10 500 доз. В связи с приближающимся паводком в Минздраве региона распределили партию по труднодоступным населенным пунктам. До конца марта вакцина будет доставлена в Троицко-Печорскую, Усть-Цилемскую, Прилузскую, Удорскую, Княжпогостскую, Печорскую, Ижемскую и Усть-Куломскую ЦРБ, а также в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Минздрава региона Борис Александров, важно успеть доставить вакцину в труднодоступные районы до наступления паводка, чтобы обеспечить их жителей профилактической защитой. Часть вакцины будет направлена также в Сыктывкарскую городскую больницу и Сыктывкарскую городскую поликлинику №3 - в столице Коми проживает треть населения региона. По данным Минздрава, на 24 марта привиты 29 233 человека, из них 19 033 завершили иммунизацию, из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 13 373 человек.

По прогнозу, предстоящей весной могут оказаться отрезанными 169 населенных пунктов, большее их число - в отдаленном Усть-Цилемском районе. Непосредственно в зону подтопления могут попасть 105 населенных пунктов в 18 муниципалитетах Коми из 20.

На 24 марта в Коми подтверждено 41 085 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 67 случаев. Выздоровели 39 924 человека, умерли 789.