Партия вакцины "Спутник V" поступит 25 марта в Ливан из ОАЭ

БЕЙРУТ, 25 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines доставит 25 марта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Бейрут первую партию российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф.

По его словам, лайнер доставит партию "российского препарата, который будет использоваться для вакцинации ливанских граждан от коронавируса".

Как отметил Сарраф, который более 20 лет возглавлял Ассоциацию промышленников Ливана и владеет фармацевтической компанией Pharmaline, "эта инициатива частного медицинского сектора предпринята в координации с Минздравом республики". "В ситуации, когда Ливан находится в тяжелом экономическом положении, мы приняли решение помочь государству в борьбе с пандемией и обеспечить поставку несколькими партиями в общей сложности 1 млн доз препарата "Спутник V", - рассказал бизнесмен. - Такого количества на первом этапе будет достаточно для вакцинации 500 тыс. работников, которые трудятся на промышленных и торговых предприятиях".

Как подчеркнул Сарраф, "предпочтение было отдано российскому препарату, учитывая его высокую эффективность, которая достигает 91,6%". "Помимо частных компаний к нам поступили заявки от нескольких муниципалитетов, которые хотят использовать российскую вакцину для того, чтобы сделать прививки от коронавируса жителям населенных пунктов в регионе Джбейль, - отметил он. - Речь идет о возрастной группе 64-75 лет".

Минздрав Ливана одобрил 5 февраля экстренное применение российской вакцины. 26 февраля было объявлено о предоставлении 20 частным фирмам права на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими препараты против коронавируса. По сведениям и.о. министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 13 из них планируют оформить контракты по поставкам российского препарата "Спутник V" и еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm.