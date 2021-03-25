В Австралии эксперты призвали отложить вакцинацию пациентов с редкими заболеваниями крови

СИДНЕЙ, 25 марта. /ТАСС/. Австралийская консультативная экспертная группа по вопросам иммунизации (ATAGI) рекомендовала приостановить вакцинацию против коронавируса среди пациентов, страдающих редкими нарушениями свертываемости крови. Как сообщается в заявлении группы, опубликованном на ее сайте в четверг, рекомендация относится к препаратам американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca, ранее одобренным австралийским регулятором для применения в стране.

"В данный момент ATAGI рекомендует отложить применение любой вакцины против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 среди людей, имеющих в анамнезе церебральный венозный тромбоз и/или гепарин-индуцированную тромбоцитопению. [Иммунизация должна быть приостановлена] в качестве меры предосторожности, пока не появятся дополнительные данные, полученные в ходе исследований, приводимых сейчас в Европе", - указано в сообщении совета.

Также эксперты призвали врачей и пациентов сообщать обо всех побочных эффектах, возникающих после вакцинации против коронавируса, чтобы специалисты могли вовремя провести необходимые дополнительные исследования. При этом в совете отметили, что в Австралии не было зафиксировано ни одного случая возникновения нежелательных или опасных осложнений после вакцинации, и подчеркнули, что "преимущества применения вакцины против COVID-19 намного перевешивают потенциальный риск".