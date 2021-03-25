Испытание вакцины AstraZeneca в США показало ее эффективность на уровне 76%

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах предотвратила течение вызываемого коронавирусом заболевания с симптомами в 76% случаев. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

AstraZeneca в понедельник информировала, что по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах, Чили и Перу эффективность ее вакцины оценивалась в 79%, что касается предотвращения появления симптомов у вакцинированных.

По данным AstraZeneca, ее препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания с осложнениями и госпитализацией, а также на 85% эффективен в группе пациентов в возрасте старше 65 лет.

Как отмечается в пресс-релизе, компания подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США для сертификации вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Всего в третьем этапе испытаний приняли участие 32,4 тыс. человек.

Вакцина от AstraZeneca была официально одобрена в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал медрегулятор Евросоюза. Всего препарат используется в более чем 70 странах, но до сих пор не одобрен в Соединенных Штатах. FDA в конце февраля дало зеленый свет обращению компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса после одобрения препаратов компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.