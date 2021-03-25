В Минпросвещения заявили, что эпидситуация в России позволяет провести ЕГЭ в июне

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в России, позволяет избежать переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), он будет проведен в июне. Об этом сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение [Единого государственного] экзамена в июне", - сказал он.

Кравцов добавил, что в регионах при участии Рособрнадзора проводится большая подготовительная работа, будет учтен опыт проведения ЕГЭ в 2020 году. "Так же [как и в прошлом году] будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов", - сказал министр, отметив, что во время проведения ЕГЭ в 2020 году среди выпускников и организаторов не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Говоря о работе школ в условиях пандемии, министр отметил, что еще есть единичные школы, которые обучают дистанционно. "Все школы в основном учатся в очном формате и, конечно, очень важно соблюдать те меры эпидемиологической защиты, которые предусмотрены Роспотребнадзором, они обеспечивают сохранность здоровья учеников, родителей, учителей. Мы ведем соответствующий мониторинг и сегодня видим, что школы максимально эти меры соблюдают и каких-то серьезных опасений, вспышек на сегодняшний момент нет", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что школьные выпускные вечера планируется провести очно в 2021 году. "Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации", - уточнил он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что сроки сдачи ЕГЭ не придется сдвигать из-за коронавируса на август, а получится провести его в ранее установленный период. Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.