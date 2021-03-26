Брачный договор: что учесть при оформлении

За время пандемии в 2020 году число брачных контрактов, которые заключили россияне, выросло на 26%. Количество обращений по этому вопросу достигло 142,5 тыс., сообщили в Федеральной нотариальной палате. По словам специалистов, часто причиной для заключения договора становится приобретение жилья в ипотеку, в частности, когда один из заемщиков не может выступить в качестве созаемщика. Например, потому что у него слишком низкий уровень дохода. В случае, если супруг, на которого оформлен договор, не сможет платить по кредиту, другой ничем не рискует.

"Рост количества заключенных брачных договоров во многом связан с тем, что россияне стали более четко понимать, что это за документ. Если еще несколько лет назад этот договор считали показателем неискренности чувств, проявлением меркантильных соображений или вовсе предвестником запланированного развода, то сегодня наши сограждане менее категоричны в суждениях. Они понимают, что юридическая суть брачного договора — в противоположных мотивах. Это документ для защиты супругов", — считает нотариус города Москвы Елена Образцова.

По словам юристов, сегодня такой договор заключают самые разные пары: как молодые, которые только планируют свадьбу, так и прожившие в браке не один десяток лет.