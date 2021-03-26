Брачный договор: что учесть при оформлении

За время пандемии в 2020 году число брачных контрактов, которые заключили россияне, выросло на 26%. Количество обращений по этому вопросу достигло 142,5 тыс., сообщили в Федеральной нотариальной палате. По словам специалистов, часто причиной для заключения договора становится приобретение жилья в ипотеку, в частности, когда один из заемщиков не может выступить в качестве созаемщика. Например, потому что у него слишком низкий уровень дохода. В случае, если супруг, на которого оформлен договор, не сможет платить по кредиту, другой ничем не рискует.
"Рост количества заключенных брачных договоров во многом связан с тем, что россияне стали более четко понимать, что это за документ. Если еще несколько лет назад этот договор считали показателем неискренности чувств, проявлением меркантильных соображений или вовсе предвестником запланированного развода, то сегодня наши сограждане менее категоричны в суждениях. Они понимают, что юридическая суть брачного договора — в противоположных мотивах. Это документ для защиты супругов", — считает нотариус города Москвы Елена Образцова.
По словам юристов, сегодня такой договор заключают самые разные пары: как молодые, которые только планируют свадьбу, так и прожившие в браке не один десяток лет.
В каких случаях оформляют договор?
Эксперты перечисляют следующие пункты:
Приобретение строящейся недвижимости (когда один из супругов до свадьбы приобрел квартиру в строящемся доме, и на момент заключения брака объект еще не числится в его собственности — прим. ТАСС).
Подарки от родственников с непропорциональными вложениями (на свадьбу подарили квартиру, но родители жениха вложили в подарок 6 млн рублей, а невесты — 3 млн — прим. ТАСС).
Сложность с разделом имущества (за время брака супруги приобрели только автомобиль или однокомнатную квартиру. В договоре можно прописать, кому достанется эта покупка в случае развода и кто из супругов получит половину от ее рыночной стоимости — прим. ТАСС).
Один из супругов вкладывает значительные средства в улучшение имущества другого (муж перестраивает дом, который до брака принадлежал его супруге — прим. ТАСС).
- Предпринимательская деятельность (ситуация, при которой один из супругов — владелец бизнеса. Если он испытывает финансовые сложности или не может расплатиться с долгами по кредитам, то все долговые обязательства несет именно он. Второй супруг не должен будет разделять его долги, связанные с бизнесом — прим. ТАСС).
Что можно и нельзя прописывать в договоре?
Согласно статье 40 Семейного кодекса брачный договор определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
В договор можно включить информацию о том, как муж и жена будут расходовать семейный бюджет, кто из них и как предоставляет денежное содержание другому (как в браке, так и в случае его расторжения — прим. ТАСС), кому передадут имущество, если произойдет развод.
"Условия брачного договора имеют приоритет над нормами Семейного кодекса, который устанавливает режим общей собственности на все имущество, нажитое супругами в период брака. Соответственно, если супруги заключили брачный договор, то именно он и регулирует имущественные отношения между ними", — комментирует нотариус Елена Образцова.
В то же время есть пункты, которые нельзя включить в договор. К ним относятся:
Ограничение прав и действий любого из супругов (например, запрет на обращение в суд, запрет на работу или ведение предпринимательской деятельности, на оформление завещания или получение доходов — прим. ТАСС).
Условия по регулированию личных отношений между супругами (например, нельзя туда включить пункт, по которому муж каждую неделю дарит жене по букету цветов, а она готовит ему творожную запеканку — прим. ТАСС).
Определение личных прав и обязанностей супругов по отношению к их детям.
Условия договора не должны ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, подчеркивают юристы.
"Такой документ очень легко оспорить. Суд встанет на сторону обделенного супруга — и все имущество будет делиться по закону. Поэтому каждый должен что-то получить, а вот в каких пропорциях и на каких условиях — это могут определить двое путем переговоров", — рассказывает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Как заключить брачный договор?
После того как договор готов, его нужно заверить у нотариуса. Средняя стоимость такой услуги в Москве — порядка 10 000 рублей.
В эту стоимость, как правило, входит:
Первичная консультация с нотариусом.
Проверка документов (паспортов на действительность по базе МВД, на наличие судебных актов, которые могут признать участников сделки недееспособными, на банкротство одного из супругов, получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — чтобы проверить, в чьей собственности находится имущество и не наложен ли на него арест, выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества (РУДЗИ) — чтобы узнать, нет ли у одного из супругов транспорта, который он взял в залог).
Подготовка проекта брачного договора, его согласование и корректировка.
Непосредственно подписание договора.
Плюс нужно заплатить госпошлину. Налоговый Кодекс устанавливает, что ее размер — 500 рублей.
Если договор предусматривает переход права собственности на недвижимость, то супруги платят и этот вид госпошлины. За один объект она составляет 2000 рублей.
Также необходимо иметь следующие документы:
паспорта обоих супругов;
свидетельство о регистрации брака (если он уже зарегистрирован — прим. ТАСС);
документы, которые бы подтвердили право собственности на имущество (если брачный договор изменяет режим собственности — прим. ТАСС).
Можно ли менять уже заключенный договор?
"Брачный договор, как и любой другой договор, может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Если супруги его заключили, но по истечении определенного срока решили изменить договоренности, они могут это сделать", — говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева. Поскольку заключают такой договор у нотариуса, то и чтобы его изменить, нужно будет обратиться к этому специалисту.
"Если изменить условия договора хочет только один из супругов, а второй отказывается, первый может обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор. Но при этом одного "хочу" может быть недостаточно: для этого должны быть объективные причины", — добавляет Петр Гусятников. По словам эксперта, к таким причинам можно отнести ситуации, при которых муж ушел из семьи, где остался ребенок. При этом в новой семье у него тоже появился наследник. Первая жена согласилась на мирный развод при условии, что муж подпишет брачный договор, по которому все имущество перейдет ей. Мужчина соглашается — договор заключен. В результате женщина получила квартиру и машину, а супругу ничего не досталось. "По прошествии некоторого времени бывший муж может расторгнуть через суд такой договор. Также это может сделать ребенок от второй жены по достижении совершеннолетия, чтобы получить долю от имущества отца после его смерти", — объясняет Петр Гусятников.
Другая причина, когда можно изменить контракт, связана с новыми обстоятельствами. Например, супруги, уже находясь в браке, заключили брачный договор. По этому документу, имущество после развода должно было достаться тому супругу, на чье имя оно было зарегистрировано. За годы совместной жизни семья приобрела квартиру, которую записали на жену, а также машину и гараж — их записали на мужа. Однако произошло несчастье — муж попал в аварию, получил инвалидность и утратил трудоспособность. "Хотя о разводе речи не было, он предложил жене изменить договор или вообще отказаться от него, но супруга не согласилась. Мужчина обратился в суд и расторг брачный договор", — рассказывает Петр Гусятников.
По его словам, еще одна причина для расторжения договора может быть прописана в самом договоре. "Например, в случае утраты трудоспособности одного из супругов действие договора прекращается и имущество, если будет развод, делится в соответствии с законом", — резюмирует Петр Гусятников.
Какие ошибки совершают пары при заключении брачного договора?
По данным опрошенных специалистов, иногда клиенты включают в договор пункты, которые не соответствуют Семейному кодексу. Например, прописывают санкции за измену, устанавливают очередность ухода за домашними питомцами или регламентируют количество подарков, говорит Елена Образцова.
"Перед тем как заключить брачный контракт, нужно понять, какую именно проблему супруги хотят решить или какой проблемы хотят избежать. Когда мы говорим о разумном подходе, логично, что бизнес должен принадлежать тому, кто его контролирует. При этом второй супруг должен получить компенсацию. У недвижимого имущества, в идеале, должен быть один собственник, а супруг, который находится "в слабой позиции", должен быть обеспечен", — отмечает Юлия Галуева.
"Основная ошибка — подписать брачный договор, не понимая его положений и последствий подписания этого документа", — полагает эксперт.
Дарья Гетманова