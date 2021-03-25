Песков: говорить об участии Путина в акции "Бессмертный полк" преждевременно

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин решит, принять ли участие в шествии "Бессмертного полка", исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, хочет ли Путин принять очное участие в акции. "Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще полтора месяца", - пояснил он.

"Будем надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит, чтобы какие-то дополнительные меры могли быть сняты в различных городах, в том числе в Москве. И тогда это, конечно, позволит принимать соответствующее решение о личном участии [президента в акции]", - отметил Песков.

"Но мы сейчас живем в такое время и в таких эпидемиологических условиях, что загадывать на полтора месяца [вперед] достаточно трудно. И это дело крайне неблагодарное", - заметил представитель Кремля.

Ранее в четверг руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила ТАСС, что решение о формате, в котором пройдет в этом году шествие "Бессмертного полка", еще не принято.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия каждый год 9 мая или в ближайшие даты участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. Путин неоднократно принимал участие в шествии. В 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.