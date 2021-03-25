Решение о формате проведения "Бессмертного полка" пока не приняли

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Окончательное решение о формате, в котором пройдет в этом году шествие "Бессмертного полка", еще не принято. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель движении "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Мы, как и все, ждем решений о том, как в этом году пройдет День Победы. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но если Бессмертный полк будет проводиться и в онлайн-формате, и в традиционном, "Волонтеры Победы" обязательно помогут и сопроводят оба народных шествия", - сказала Амельченкова.

"Мы уже разработали образовательные программы для волонтерского сопровождения "Бессмертного полка" в двух форматах, как появится точная информация, дадим официальный старт набора добровольцев", - добавила она.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.

В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.