Президент РАН связал невысокие темпы вакцинации от COVID-19 в РФ с усталостью от пандемии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Низкий темп вакцинации от коронавируса в России связан с общей усталостью от пандемии, а не с недоверием к разработанным вакцинам. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе круглого стола в четверг.

По его словам, если в Израиле уже более 50% населения получили два компонента вакцины от коронавируса, то РФ, по его данным, этот показатель на уровне 2-3%.

"Конечно, можно уповать на антивакцинальное лобби, говорить, что агитируют не вакцинироваться, но это не основная проблема для нашей страны. А проблема действительно есть. <...> Я уверен, не то чтобы это какое-то недоверие к ученым, а вот два момента - усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский "авось", а что меня-то это не коснется", - сказал Сергеев.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. Чумакова РАН.

Проблема изменения климата

Климатические проблемы для ученых сегодня выходят на первый план, отодвигая проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, считает Сергеев.

"Сегодня во весь рост встала другая задача - не пандемийная, не "ковидная", это задача, в которой чрезвычайно важно присутствие науки, и связана она с так называемой климатической повесткой", - сказал Сергеев.

По его словам, то, что сейчас в мире происходит: и декарбонизация, и снижение уровня выбросов к 2030 году, - это огромные задачи, которые стоят перед наукой, и сейчас абсолютно необходимо сосредоточить усилия в отношении того, чтобы противостоять такой ощутимой и явной угрозе, связанной с катастрофическими изменениями климата.

"Ощущение, что COVID-19 мы уже почти победили, надо готовиться более широко, чтобы в отношении следующих вирусов реагировать. Но задачи для науки - задачи климатической повестки, где все взоры опять на науку. Я не исключаю, что это будет в ранге не меньшем, чем те задачи, которые наука решала в период пандемии", - добавил президент РАН.