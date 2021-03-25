Президент Молдавии обратилась к России за помощью в предоставлении "Спутника V"

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сообщила в четверг после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым, что обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины "Спутник V".

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - написала Санду в своем Telegram-канале.

Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась только в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.

К применению в республике разрешены несколько вакцин, включая российский препарат "Спутник V". Здесь также начали переговоры с американскими компаниями Johnson & Johnson и Pfizer по поставкам вакцин. В феврале в Молдавии ухудшилась эпидемическая ситуация. На этом фоне в республике были ужесточены ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общественных заведений и транспорта, часть госслужащих продолжает работать в удаленном режиме.