Итальянская область Кампания договорилась о закупке вакцины "Спутник V"

РИМ, 26 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская южная область Кампания заключила соглашение о закупке российской вакцины "Спутник V". Как рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу Паоло Руссо, пресс-секретарь губернатора Винченцо Де Луки, речь идет о так называемых замороженных договоренностях, то есть они будут выполнены сразу, как только Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) даст одобрение на использование данного препарата.

"Мы заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, но оно пока заморожено. Мы ждем разрешения ЕМА", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поставки вакцины будут оплачены за счет региональных фондов.

Де Лука был одним из итальянских губернаторов, которые искали возможности дополнительных поставок вакцин на фоне нехватки доз для проведения массовой вакцинации области с населением более 5,6 млн человек.

Как ранее разъяснили в Европейской комиссии (ЕК), у отдельных регионов или стран есть возможность договариваться о поставках тех препаратов, которые не входят в общий европейский пакет. С основными фармацевтическими компаниями, занимающимися производством вакцин от коронавируса, велись централизованные и координированные переговоры, и ЕК заключала контракты на все 27 стран-членов. Кроме того, в ЕК предупредили, что, заключая собственные контракты с третьими производителями, заинтересованные лица сами несут ответственность за возможные последствия.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил возможность заказа российской вакцины даже в случае, если общеевропейское решение по этому вопросу не будет принято. При этом он отметил важность европейской координации в вопросах вакцинации и обеспечении кампании по иммунизации населения. С подобным заявлением выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Ранее представители регулятора говорили, что регистрация может быть пройдена до конца мая.