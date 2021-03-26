МВД разработало законопроект, продлевающий действие истекшего паспорта на месяц

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на тридцать дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет. Об этом говорится в соответствующем проекте документа, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

"Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате и месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта", - говорится в документе.

В проекте документа отмечено, что из-за этого граждане могут столкнуться с ограничением прав. "По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав", - говорится в пояснительной записке.

При этом признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств "позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества".