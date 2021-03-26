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Блокировка Суэцкого канала

Оператор застрявшего в Суэцком канале судна назвал сроки проведения дноуглубительных работ

Они займут не менее двух-трех дней, сообщили в компании Evergreen Marine Corporation

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 марта. /ТАСС/. Дноуглубительные работы под носом застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза займут не менее двух-трех дней. Об этом сообщила в пятницу тайваньская компания Evergreen Marine Corporation, выступающая оператором судна.

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"После тщательной оценки ситуации план заключался в том, чтобы продолжать усилия по удалению песка и ила вокруг носа судна и попытаться его освободить во время прилива, - отмечается в заявлении. - Подсчитано, что копательные работы займут по меньшей мере два-три дня, чтобы достичь глубины, необходимой для снятия с мели. Затем специалисты попытаются вывести судно во время наивысшего прилива в Суэцком канале".

Отмечается, что нанятая судовладельцем команда экспертов из нидерландской компании Smit Salvage прибыла на место аварии в четверг и сразу же начала обсуждать детали операции с капитаном и администрацией канала.

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Блокировка Суэцкого канала
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