В Минобрнауки заявили, что в ВОЗ не верили в технологию создания вакцины "Ковивак"

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали невероятным создание вакцины от коронавируса по той технологии, которую применили разработчики российской вакцины "Ковивак". Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на технофоруме "От винта!" в пятницу.

Медведев напомнил, что накануне, 25 марта, состоялся запуск производства для гражданского оборота третьей российской вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН (Центр Чумакова).

"В представлении этой вакцины в ВОЗ, когда обсуждались технологические подходы к ее решению, представители организации с удивлением спросили: "Но ведь решение, которое предложено, в общем, считалось не то чтобы невозможным, но, очевидно, невероятным?" Знаете, какой у них [разработчиков вакцины] был ответ: "Мы просто об этом не знали". В общем, вакцина состоялась", - сказал Медведев.

Замминистра добавил, что год назад, когда обсуждалась возможность создания вакцины с руководителем Центра Чумакова, он выразил сомнение в возможности реализации этого проекта. Однако пошел на риск и дал группе молодых людей осуществить этот проект, который в итоге состоялся. "И сейчас Россия имеет третью вакцину от коронавируса, что само по себе беспрецедентно, и это вакцина спасет миллионы людей", - добавил Медведев.

О форуме

"Технофорум "От винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".