МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Совет Федерации примет в субботу участие в акции "Час Земли", подсветка зданий верхней палаты будет на время отключена.

"Совет Федерации присоединится к акции "Час Земли", которая пройдет сегодня, 27 марта 2021 года. С 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка зданий Совета Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В нем также отмечается, что тема "Часа Земли 2021" - открытость экологической информации. "В рамках кампании организаторы призывают государство, бизнес и общество информировать друг друга об экологической обстановке во избежание экологических катастроф", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Совфеда напомнили, что 27-28 мая в Санкт-Петербурге пройдет Невский международный экологический конгресс, задачей которого является формирование международной системы экологической безопасности. "Темой форума, организаторами которого выступают Совет Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, в этом году станет "Экология планеты - устойчивое развитие", - сказали в пресс-службе.

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры).

В России "Час Земли" проводится с 2009 года.