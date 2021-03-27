В РПЦ прокомментировали отстранение протоиерея Винарского от руководства приходами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Клирик Русской православной церкви имеет право на выражение своей гражданской позиции, если это не помешает ему исполнять свои обязанности как священнослужителя. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя лишение протоиерея Андрея Винарского должности настоятеля двух храмов после его ареста за нарушение правил митинга.

Ранее протоиерей Андрей Винарский, арестованный в Хабаровске на 20 суток за повторное нарушение правил митинга после участия в ряде прошедших в городе несанкционированных акций протеста, был освобожден от должности настоятеля приходов в поселке Николаевка и селе Ключевое Смидовичского района Еврейской автономной области по решению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема (Просянка).

"У нас нет такого общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение, но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном правонарушении, то это может повлечь за собой канонические последствия хотя бы потому, что священнослужитель должен совершать богослужения по расписанию", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит подчеркнул, что архиерею при принятии решения об участии в общественных акциях необходимо учитывать все возможные факторы и последствия его выбора. "А если он сидит в тюрьме, значит, что происходит с его приходом? Кто будет совершать службы в его приходе?" - отметил он.

Однако он подчеркнул, что в целом никто не запрещает священнослужителю высказывать ту или иную гражданскую позицию. "Каждый священнослужитель, помимо того, что он является священнослужителем, является еще и гражданином своей страны. И он имеет право выражать свое мнение", - пояснил он.

Митрополит напомнил, что в церкви есть правило, по которому священнослужитель должен получить благословение у правящего архиерея на активные действия по выражению гражданской позиции. "Я думаю, что епархиальный архиерей принял ответственное решение по совокупности всех факторов", - считает он.

О ситуации в Биробиджанский епархии

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил Винарского от занимаемой должности настоятеля прихода Свято-Никольского храма поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО. Также протоиерей освобожден от должности настоятеля прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое Смидовичского района. Во избежание срыва богослужений временно исполняющим обязанности настоятеля указанных приходов назначен штатный клирик Биробиджанской епархии священник Михаил Михайлов.