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Участвовавшего в митингах протоиерея Винарского отстранили от руководства приходами в ЕАО

Ранее сообщалось, что Андрей Винарский может получить дисциплинарное взыскание от главы епархии в случае, если ему было запрещено участвовать в акциях протеста

ТАСС, 12 марта. Протоиерей Андрей Винарский, арестованный ранее в Хабаровске на 20 суток за повторное нарушение правил митинга, освобожден от должности настоятеля приходов в поселке Николаевка и селе Ключевое Смидовичского района Еврейской автономной области по решению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема (Просянка). Об этом сообщает сайт Биробиджанской епархии Русской православной церкви.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что центральный районный суд Хабаровска арестовал на 20 суток клирика Русской православной церкви протоиерея Андрея Винарского, которого признали виновным в повторном нарушении правил митинга после участия в ряде прошедших в городе несанкционированных акций протеста.

"В связи с осуждением в Центральном районном суде г. Хабаровска настоятеля прихода Свято-Никольского храма поселка Николаевка протоиерея Андрея Винарского (дело № 5-375/2021, КоАП: ст. 20.2 ч. 8) и вынесением постановления о назначении ему административного наказания в виде ареста на 20 суток, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил данного клирика от занимаемой должности настоятеля прихода Свято-Никольского храма поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО. Также протоиерей Андрей Винарский освобожден от должности настоятеля прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое Смидовичского района", - говорится в сообщении на сайте епархии.

Ранее председатель церковного суда при Епархиальном совете Москвы, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев рассказал ТАСС, что Винарский может получить дисциплинарное взыскание от главы епархии в случае, если ему было запрещено участвовать в акциях протеста. "Думаю, может быть дисциплинарное взыскание от архиерея, если был запрет участвовать в митингах", - сказал ТАСС эксперт.

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