Bloomberg: контейнеровоз в Суэце начнут разгружать 30 марта при неудаче снятия его с мели

ТАСС, 29 марта. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given начнут разгружать во вторник, если к тому времени судно не снимут с мели. Об этом со ссылкой на источник, близкий к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Пресс-служба управления канала ранее информировала, что конкретной даты завершения попыток снять судно с мели нет и что они будут продолжаться до последнего.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Сначала предпринимались попытки просто стащить судно с мели с помощью буксиров, затем под его носовой частью были проведены дноуглубительные работы с помощью земснаряда. В результате нос судна начал двигаться, спасательным бригадам удалось привести в движение судовой руль и запустить гребной винт, что позволит маневрировать при необходимости кормой.