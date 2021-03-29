Почти 500 тыс. человек прошли вакцинацию в Подмосковье

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Практически 500 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства региона и главами городских округов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы получаем достаточное количество вакцин, развернуты пункты и в поликлиниках, стационарах, торговых центрах. Мы выезжаем на предприятия. Вместе с тем нам нужно продолжать активно эту работу. Сейчас сделано порядка полмиллиона прививок", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в среднем в день вакцинацию проходят около 14-15 тыс. человек. Ежедневно записываются на вакцинацию около 20 тыс. жителей региона.

"За последнюю неделю <...> могу сказать, что мы на койках прибавили плюс 200 человек. Да, у нас есть резервы, но мы видим, как тяжело болеют жители старшего поколения. Поэтому прошу вас, уважаемые главы, обратить внимание на цифры по вакцинации, которые у вас на территории имеются", - сказал Воробьев.

Как сообщила замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева, с начала вакцинации регион получил 634 тыс. доз вакцины. Привито 487 тыс. человек - прирост прошедших вакцинацию за неделю составил более 67 тыс.