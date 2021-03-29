Песков считает изобретение вакцины от COVID-19 главным научным достижением 2020 года

"Наверное, вакцина", - сказал представитель Кремля, отвечая в понедельник на вопрос на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии "За верность науке".

В настоящее время в РФ прошли регистрацию три вакцины от коронавируса. Первым в России и в мире был зарегистрирован препарат "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал "Ковивак", созданный Центром им. М. П. Чумакова РАН.