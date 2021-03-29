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Пандемия COVID-19

Песков считает изобретение вакцины от COVID-19 главным научным достижением 2020 года

В России прошли регистрацию три вакцины от коронавируса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самым важным научным изысканием за прошлый год изобретение вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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"Наверное, вакцина", - сказал представитель Кремля, отвечая в понедельник на вопрос на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии "За верность науке".

В настоящее время в РФ прошли регистрацию три вакцины от коронавируса. Первым в России и в мире был зарегистрирован препарат "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал "Ковивак", созданный Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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