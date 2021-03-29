В Приамурье планируют решить проблему с освещением улиц в рамках механизмов ГЧП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 марта. /ТАСС/. Благовещенск станет первым городом в Амурской области, в котором работы по освещению улиц будут проведены в рамках концессионного соглашения. Если практика окажется удачной, она будет рекомендована другим муниципалитетам, сказал губернатор Василий Орлов в прямом эфире ГТРК "Амур" в понедельник.

"На выходе подписание концессионного соглашения - это энергосервисный контракт, по нему инвестор [в Благовещенске] поменяет 12 тыс. светильников, большое количество опор, в том числе [применит] энергосберегающие лампы - более яркий и экономичный свет. Если замечаний принципиальных не будет, то будем мэрам рекомендовать идти в концессии, потому что это позволяет быстро привлечь средства на модернизацию освещения. Соответственно, гражданам дать соответствующую услугу, после этого рассчитываться бюджетом на протяжении достаточно длительного промежутка времени", - сказал Орлов.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин назвал механизм государственно-частного партнерства для развития ЖКХ перспективным - объем концессионных соглашений в этой сфере в России превысил 500 млрд рублей, заключено около 2,5 тыс. соглашений. В связи с этим ведомство планирует совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий.