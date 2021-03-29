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Блокировка Суэцкого канала

Снятый с мели контейнеровоз проинспектируют на морепригодность

Специалисты решат, сможет ли он возобновить свой регулярный рейс, сообщил оператор судна Evergreen Marine Corporation

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 марта. /ТАСС/. Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given будет проинспектирован на морепригодность, прежде чем решить, сможет ли он продолжать намеченный маршрут. Об этом сообщил в понедельник оператор судна - тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.

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"Зафрахтованное судно будет передислоцировано в Большое Горькое озеро [расположено между южной и северной частями Суэцкого канала] для проверки его морепригодности. По результатам этой инспекции будет определено, сможет ли оно возобновить свой регулярный рейс", - отмечается в заявлении. Также от этого будет зависеть решение по грузам, находящимся на борту.

"Evergreen будет координировать свои действия с судовладельцем для решения последующих вопросов после того, как заинтересованные стороны завершат доклады о расследовании инцидента", - добавила компания.

Застрявший шесть дней назад поперек Суэцкого канала гигантский контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели с помощью буксиров и вывести на фарватер в сторону севера.

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ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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