WSJ: в докладе ВОЗ допустят, что источник распространения COVID-19 мог быть не в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в готовящемся к публикации докладе не исключат возможность того, что источник распространения нового коронавируса мог быть за пределами Китая. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The Wall Street Journal .

Журналисты издания ознакомились с докладом, подготовленным экспертами, занимавшимися в январе - феврале в Китае выяснением обстоятельств происхождения коронавируса. Документ еще не был опубликован. Как отмечается в материале, специалисты не дают окончательного ответа на вопрос о том, "когда, где и как вирус начал распространяться".

"В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Эту гипотезу выдвигали китайские власти, против нее выступали США и правительства других западных государств", - говорится в материале. В нем отмечается, что эксперты ВОЗ также рекомендуют "более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года". Кроме того, специалисты считают, что нужно провести проверки на китайских фермах, где выращивают животных. Предполагается, что это может помочь выяснить, как вирус передался человеку.

По сведениям газеты The Washington Post, в докладе также допускается возможность того, что рынок в Ухане не являлся источником нового коронавируса, однако мог сыграть какую-то роль в распространении инфекции. В связи с этим эксперты рекомендуют провести дополнительные проверки этого и других рынков в Китае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве, что доклад, о котором идет речь, передан в постоянные представительства государств в Женеве под эмбарго. Документ подготовлен на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в китайский Ухань. Они прибыли туда для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления вируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, но откладывалась несколько раз.