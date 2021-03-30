Власти Владивостока сэкономили 51% от начальной цены уборки города после ледяного дождя

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Итоговая цена всех контрактов на уборку пяти районов Владивостока от сломанных ноябрьским ледяным дождем деревьев и оторванных веток составила менее половины от начальной стоимости. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в ходе торгов цена снизилась с почти 15 на 7,7 млн рублей.

В середине ноября в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В регионе вводили режим ЧС.

"Все аукционы на уборку веток в районах Владивостока уже состоялись, подрядчики определены. Начальная цена по каждому аукциону составляла 2,99 млн рублей, но в ходе торгов в каждом случае она была существенно снижена. Так, по Ленинскому и Первомайскому районам выиграла одна компания с итоговой ценой в 1,5 млн рублей на каждый район. Стоимость уборки по Фрунзенскому району снижена до 1,47 млн рублей, по Первореченскому - до 1,36 млн рублей, по Советскому - до 1,38 млн рублей", - сообщил представитель пресс-службы.

Общая экономия от начальной цены превысила 7,7 млн рублей. Как уточнили в мэрии, согласно заключенным контрактам, подрядчики должны выполнить все работы до конца апреля.

Ранее власти города отмечали, что ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября 2020 года, повредил около 80% деревьев, часть из них не восстановится. По информации Ботанического сада-института ДВО РАН, в лесной части территории сада поврежденными оказались примерно 25% деревьев. Обломанные льдом ветки все еще остаются на городских улицах. Власти Приморского края совместно с Минприроды РФ готовят программу озеленения для компенсации ущерба от ледяного дождя.