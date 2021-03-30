Около 200 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" вышло в гражданский оборот в России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" введено в гражданский оборот в России. Об этом во вторник заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в интервью RT .

"В настоящее время эта величина [производство вакцины] - порядка 800 тыс. доз. Из них уже около 200 тыс. вышло в гражданский оборот. В апреле эта величина будет 1,5 млн доз, в мае - 3 млн", - сказала она.

Непомнящих добавила, что первые дозы вакцины в гражданский оборот поставлялись в том году во многие регионы "Но, прежде всего, в труднодоступные регионы. Куда было сложно транспортировать вакцину, хранящуюся при отрицательных температурах", - уточнила она.

Заместитель руководителя центра также отметила, что другие страны уже проявляют интерес к вакцине "Эпиваккорона". "Спрос на "Эпиваккорону" есть. Во всяком случае нам приходило несколько десятков писем, запросов, предложений", - сказала она.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Исследования завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что препарат получил регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал "Вектору" разрешение на проведение пострегистрационных исследований "Эпиваккороны" на 150 добровольцах старше 60 лет, а 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.