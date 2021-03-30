Совет Госдумы 5 апреля обсудит введение штрафов за высадку детей-безбилетников

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании 5 апреля рассмотрит законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте палаты.

"Совет Госдумы в понедельник рассмотрит законопроект о введении штрафов за высадку детей из транспорта", - сказал Володин. Председатель уточнил, что соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях могут быть рассмотрены на пленарном заседании Госдумы 6 апреля.

Володин напомнил, что "с 7 марта вступил в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых". "Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы со своей стороны считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка. Депутаты Госдумы подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях", - пояснил спикер.

Согласно поправкам, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Их авторами выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.