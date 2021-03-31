Продуктивность на словах. Работают ли советы о том, как все успеть?

"Сделать больше дел за меньшее время" — почти девиз современной культуры. Социальные сети диктуют нам стиль жизни, говоря, что нужно успевать все и сразу: путешествовать и идти вверх по карьерной лестнице, готовить кулинарные изыски, следить за внешним видом, а еще саморазвиваться и уделять время близким. Каждый день расписан, количество задач только растет.

Больше не значит лучше. Чем опасны трудоголизм и переработки?

Единого подхода к "продуктивности" в психологии нет, потому что термин нельзя назвать универсальным, говорит Елена Рассказова, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Все зависит от того, в какой области науки его рассматривать. Изначально слово использовалось в инженерно-организационной психологии как определение критериев, влияющих на качество выполнения человеком его работы. К примеру, эффективному оператору в авиации важна точность, умение не отвлекаться и внимание к деталям, а пожарному — способность выдерживать монотонную работу в режиме ожидания и чередовать ее с быстрым включением в задачу и мобилизацией своих сил, когда где-то необходима его помощь.

Так правда ли вам нужно повышать эффективность? И как понять, каким советам и методам стоит верить? Разбираемся с экспертами.

Кроме популярных в интернете блогеров становиться продуктивнее нам советуют и на работе — начальник всегда рад, если вы выполнили даже больше, чем нужно. Трудоголизм стал практически нормой во всем мире, а ощущение пресыщенности своими обязанностями называют одним из факторов профессионального выгорания в пандемию.

Александр Асмолов, заведующий кафедрой личностной психологии МГУ, сравнивает советы о повышении эффективности с кулинарным рецептом — описанные ингредиенты и их пропорции никогда не дают гарантию того, что блюдо на самом деле получится вкусным. Во многом действие советов зависит от того, насколько человеку подходит область деятельности, к которой они относятся. А также от того, в какой степени он верит автору, насколько критично оценивает его слова, как их применяет. Чтобы не нанести вреда своему здоровью, к таким советам необходимо относиться с определенной долей иронии, применять навыки критического мышления.

На продуктивность влияют и личные качества человека, в каждом случае они дают разный результат, считает эксперт. К примеру, сочетание мотивации достижения и мотивации избегания, которое определяет, как именно человек подходит к выполнению своей работы и на что он нацелен — победу или избегание проигрыша, и многие другие. Поэтому и нет одного направления исследования продуктивности в науке — это всегда большое количество факторов, изучением которых занимаются отдельные отрасли.

Еще одно определение — то, как человек понимает собственную эффективность в делах. Но и здесь, думая над ее повышением, стоит обращать внимание на то, в какой области он применяет свои навыки и какие именно способности хочет развивать: для менеджера это коммуникабельность, для врача — внимательность.

Ключом к повышению эффективности, как считает Александр Асмолов, можно назвать понимание человеком собственных мотивов, того, для чего именно он изучает подобную литературу, — "если человек знает, "зачем", то он найдет любые "как". Тогда и книги окажутся полезными и цели — оправданными. Но проще и надежнее заниматься саморазвитием вместе со специалистом — психологом, который поможет определить мотивацию и направит ваше стремление стать продуктивнее в безопасное для вас и вашего ментального здоровья русло.

Кому? Зачем?

Вместе с Еленой Рассказовой мы обсудили несколько примеров советов из популярных книг о повышении продуктивности. Эксперт объяснила, кому они могут помочь и где подводные камни.

Относиться к проблемам как к точке роста и искать в них полезное

Комментарий: это полезная и применимая практика — учиться на ошибках и оценивать свои действия. Но важно, чтобы такой подход был искренним и осознанным. Наигранность вроде "я все понял, принял и теперь счастлив" делу не поможет.

Выполнять медитации, чтобы не суетиться в делах

Комментарий: существуют исследования, которые подтверждают действенность осознанных медитаций в том, чтобы помочь человеку расслабиться, лучше управлять своим вниманием, замечать и принимать то, что с ним происходит.

Чего опасаться: поверхностного подхода. Медитации требуют серьезного погружения, им учатся под руководством специалиста.

Продолжать прилагать усилия для решения своих проблем и не останавливаться, продолжать действовать

Комментарий: не нужно быть психологом, чтобы сказать, что не все в жизни стоит продолжать делать "просто потому, что надо". Дело в гибкости — понимании, где отступить, а где поднажать. Не будете же вы учиться в университете, откуда вас отчислили, просто потому, что хотите закончить эту задачу. При этом такое качество, как "упорство", действительно считается качеством успешных и продуктивных людей: не бросать дела на полпути и доводить их до конца — признак успеха.

Чего опасаться: совет, вырванный из контекста, может быть понят неправильно. Человеку нужно упорно подходить к выполнению именно тех дел, которые соответствуют его целям, а не навязанным извне, иначе и выгореть недолго.

Строить вокруг себя сообщество людей, с которыми можно быть эффективнее в делах и поддерживать с ними хорошие отношения

Комментарий: это довольно очевидный совет, все мы знаем, что в комфортных условиях и с приятными людьми работается проще и быстрее. Сложность в том, чтобы постоянно встречать таких людей — например, вам ведь не всегда везет с коллективом на работе. Поэтому для того, чтобы действительно собрать вокруг себя нужных людей, вряд ли достаточно одного простого совета.

Начиная работу, представлять конечную цель — не только в конкретных делах, но и в целом в своей жизни. Понимать, кем хочется стать, и делать для этого все возможное

Комментарий: осознание своих целей действительно помогает поддерживать интерес к работе. Есть упражнение, которое человек может проделать даже без специалиста, — представить, каким он будет через длительный промежуток времени: пять, десять лет. Это хорошо выявляет, соответствуют ли цели человека сейчас его ценностям.

Чего опасаться: редко бывает так, что человек знает, к чему он стремится на всех этапах жизни, — восприятие и ценности могут меняться. Выбирая одну-единственную цель на всю жизнь, человек перестает обращать внимание на новые возможности, его внимание сужается и фокусируется на специфических вещах. Это грозит потерей гибкости мышления. К тому же, стремясь к одной цели, но не осознав до конца, для чего она нужна, в итоге можно получить не то, чего хотелось, и разочароваться в себе.

Вести "дневник успеха" и записывать туда вещи, которые удались

Комментарий: люди, которые не верят в собственные достижения, часто не видят, что именно они сделали хорошо и где можно себя похвалить, им проще себя критиковать. Ведение такого дневника позволяет обратить внимание на свои достоинства и принять собственные успехи. Подобный прием психолог может отработать вместе с клиентом.

Чего опасаться: переоценка собственных сил — человек может начать считать каждое свое действие безусловно успешным и перестанет обращать внимание на ошибки, реалистично смотреть на свои действия.

Составить список дел, которые откладывались "на потом", и определить, как начать их выполнять

Комментарий: эта фраза, вероятно, пришла из тайм-менеджмента — там часто практикуют подобные подходы. Совет скорее вырван из контекста, вряд ли он один поможет организовать свои дела. Но в тайм-менеджменте существует похожая практика — сначала нужно распределить свои дела по четырем типам: "важные, срочные", "неважные, срочные", "важные, несрочные" и "неважные, несрочные", а затем составлять список действий, основываясь на этой таблице.

Осторожно, уловки!

Выбирая литературу о повышении эффективности, нужно проверять библиографию книги и оценивать, на какие источники опирался автор при создании текста, советует Александр Панчин, популяризатор науки, писатель и член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Если автор часто ссылается на свои же работы — это плохой знак. Также нужно обращать внимание на то, как в книге преподносятся основные ее идеи. Любые громкие утверждения, которые не имеют под собой доказательной базы ("найден самый простой способ повысить свою продуктивность!" или "стать продуктивнее в сто раз можно, прочитав эту книгу!"), — сигнал о том, что, скорее всего, автор пытается вас обмануть.