Власти Ростова проведут обследование "Дома актера" после жалоб жителей на его состояние

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону запросили коммерческие предложения о стоимости обследования помещений "Дома актера", жители которого ранее жаловались на аварийное состояние жилья, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что уточнить состояние объекта нужно для планирования будущего ремонта.

"МБУ "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" города Ростова-на-Дону запрошены коммерческие предложения в специализированных организациях о стоимости подготовки инструментального обследования строительных и ограждающих конструкций МКД № 270 по ул. Максима Горького", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее городские власти уже начинали работу по проектированию ремонта коммунальных квартир "Дома актера", являющегося объектом культурного наследия регионального значения, но работники спецорганизации обнаружили необходимость обследовать состояние объекта, так как, на 2005 год, изношенность перекрытий в "Доме актера", построенного 90 лет назад, составила 51%. При этом, по нормативам, "продолжительность эксплуатации деревянных перекрытий до капитального ремонта (замены) составляет 60 лет", уточнили в администрации.

По данным администрации, работы по капремонту инженерной инфраструктуры проходили в "Доме актера" в 2018 и 2020 году, а ремонт непосредственно жилья, по словам властей, был невозможен из-за того, что ремонт сетей тепло- и водоснабжения проходил через жилые помещения.

По информации МБУ "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" Ростова-на-Дону, ремонт жилых помещений коммунальных квартир является обязанностью нанимателей. Однако, как сообщили в администрации, снятие жителями обязанностей по поддержанию состояния жилья стало причиной ухудшения состояния дома. "Многие наниматели в одностороннем порядке данные обязательства фактически с себя сняли, что, в свою очередь, поспособствовало ухудшению технического состояния и возникновению необходимости проведения капитального ремонта помещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, ростовские власти сообщили, что жители "Дома актера" не обращались в "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" города Ростова-на-Дону" с заявлением о переселении в другое жилье спецфонда.

О ситуации с "Домом актера"

22 марта в эфире Первого канала жильцы "Дома актера" в Ростове-на-Дону рассказали о непригодных для жизни условиях в здании: больших трещинах в стенах, плесени и отсутствии теплоснабжения. Вскоре стало известно, что следователи начали проверку в связи с жалобами жильцов, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства произошедшего. Следствие возбудило уголовное дело о халатности, подчеркнув, что нарушение жилищных прав граждан, проживающих в "Доме актера", произошло из-за халатности должностных лиц горадминистрации. С 2016-го года "Дом актера" 1930-го года постройки состоит в реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения.