В ВОЗ затруднились сказать, когда дадут финальный ответ на вопрос о происхождении COVID-19

"Всегда сложно предсказать будущее. Это займет некоторое время <...>. Мы по-прежнему настроены оптимистично, что приблизимся к окончательному ответу, - сообщил он во время пресс-конференции, которая во вторник транслировалась в YouTube. - Но когда и сколько времени это займет - это очень сложно предсказать". Специалист добавил, что предстоящие исследования очень важны, так как в будущем помогут предотвратить повторение подобной пандемии.