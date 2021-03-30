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Пандемия COVID-19

В ВОЗ затруднились сказать, когда дадут финальный ответ на вопрос о происхождении COVID-19

Специалист Питер Бен Эмбарек отметил, что предстоящие исследования очень важны, так как в будущем помогут предотвратить повторение подобной пандемии

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава посетившей КНР международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек затруднился ответить, когда организация будет готова дать окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавирусной инфекции.

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"Всегда сложно предсказать будущее. Это займет некоторое время <...>. Мы по-прежнему настроены оптимистично, что приблизимся к окончательному ответу, - сообщил он во время пресс-конференции, которая во вторник транслировалась в YouTube. - Но когда и сколько времени это займет - это очень сложно предсказать". Специалист добавил, что предстоящие исследования очень важны, так как в будущем помогут предотвратить повторение подобной пандемии.

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