На Ставрополье организуют подвоз воды после массового пищевого отравления в одном из сел

СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Подвоз воды организуют в нескольких муниципалитетах Минераловодского городского округа Ставрополья после госпитализации с признаками кишечного расстройства десяти жителей села Марьины Колодцы. Общее число обратившихся за медпомощью достигло 67, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края во вторник.

"Из 67 обратившихся за помощью под медицинским наблюдением остаются десять человек, в том числе двое детей. В территории введен режим повышенной готовности для оперативного принятия мер по устранению причин и следствий происшествия. Будет обследовано состояние водоводов, питающих как этот, так и соседние населенные пункты, в них будет организован подвоз воды", - говорится в сообщении.

Глава региона Владимир Владимиров во вторник выехал в село, где встретился с главой округа Сергеем Перцевым и представителями территориальной структуры "Водоканала". Администрация села начала подворовой обход жителей для информирования о мерах безопасности - людям не рекомендуется употреблять сырую воду из-под крана.

"На территории округа и соседних муниципалитетов будет сформирован резерв коек и медикаментов для оказания помощи пациентам в случае новых обращений с похожей симптоматикой", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

В населенном пункте ведется эпидемиологическое расследование, на месте развернут инфекционный госпиталь. Во вторник следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").