Число жалоб россиян на изменение давления возросло на 21% за месяц

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Количество жалоб жителей России из-за сильных температурных колебаний и перепадов атмосферного давления за последний месяц выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании медицинского сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Метеозависимость. Как погодные аномалии влияют на нас и что с этим делать

Авторы отмечают, что данные основаны на анализе порядка 10 тыс. обезличенных обращений к врачам из крупных регионов России с помощью телемедицины. Чаще всего обращались люди в возрасте 30-40 лет. "Аналитики медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой барической пилы (резкий перепад давления в определенный период времени). Количество таких жалоб за последние 30 дней выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в тексте.

"Атмосферное давление, температура, различные погодные аномалии могут сильно воздействовать на состояние жителей того или иного региона. Мы будем отмечать изменения температуры и погоды еще в течение нескольких ближайших дней, но таких значительных скачков больше не предвидится. Поэтому надеемся, что количество обращений пациентов с артериальной гипертензией снизится", - сказал медицинский директор сервиса Владислав Мохамед Али, слова которого приводит пресс-служба.

Большинство граждан (73%) обращались с данной проблемой к дежурному терапевту, 6% - к кардиологу или эндокринологу, по 5% пациентов консультировались с неврологом и дежурным педиатром. Чаще всего россияне жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения "сдавливания", а также нехватку воздуха.

"Если вы метеочувствительны, в случае изменения погоды важно не пропускать прием выписанных вашим врачом препаратов, а также проконсультироваться со специалистом. Лучше это сделать онлайн, чтобы не выходить лишний раз из дома. При повышении артериального давления следует минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков. А при понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений или, например, крепкий черный чай с сахаром. В обоих случаях нужно предотвратить употребление алкоголя, а также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении", - посоветовал Мохамед Али.