Смертность из-за коронавируса в мире растет за счет Бразилии, Индии и Украины

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Смертность из-за новой коронавирусной инфекции в мире вновь растет: по данным Всемирной организации здравоохранения, за неделю на планете умерли на 5% больше заболевших, чем за предыдущие семь дней. Положение ухудшается в целом ряде стран - от Бразилии до Украины.
ТАСС выяснил, как развивается ситуация на разных континентах.
Америка
- В Бразилии смертность быстро растет четыре недели подряд и сейчас находится на самом высоком уровне в мире. Во вторник власти сообщили о 3,78 тыс. умерших за сутки - новом максимуме для страны за все время пандемии. За неделю число смертей увеличилось почти на 17,8 тыс., до 317,6 тыс.
- В США в последние дни фиксируют порядка 1 тыс. смертей в сутки - в четыре раза меньше, чем в январе. Однако эта страна еще долго останется первой по количеству жертв пандемии - там умерли почти 551 тыс. заболевших. Только в Калифорнии зарегистрировали около 58,8 тыс. летальных исходов - больше, чем, например, в Аргентине.
- Стабильно высокой остается смертность в Мексике, где ежедневно умирают 550-800 пациентов с коронавирусом. В общей сложности ее власти зафиксировали 202,6 тыс. смертей с начала пандемии.
Европа
- В Европе выше всего смертность - 400-500 человек в день - сейчас в Италии и Польше, по 300-400 летальных исходов в сутки регистрируют во Франции.
- С середины марта ухудшается ситуация на Украине, где фиксируют все новые максимумы по числу умерших из-за коронавируса. На данный момент в стране умерли 32,8 тыс. заболевших.
- Заметно лучше складывается ситуация в Великобритании: в последнее время там умирают меньше 100 человек в день, это почти в 20 раз меньше пиковых показателей января. Но по общему количеству летальных исходов - 126,6 тыс. - королевство по-прежнему первое в Европе и пятое в мире.
Азия
- В Индии (162,4 тыс. умерших) смертность растет с начала марта, но пока она заметно ниже, чем в прошлом сентябре, когда ежедневно регистрировали более 1 тыс. смертей. За минувшие сутки в республике умерли 354 заболевших, и это самый высокий показатель с начала года.
- По сравнению с серединой марта вдвое - до 150 летальных исходов в день - возросла смертность в Турции (31,3 тыс. смертей за время пандемии). На пике в конце декабря - начале января в стране ежесуточно регистрировали порядка 250 смертей.
Относительные показатели
- В относительном выражении выше всего смертность из-за коронавируса в Чехии, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 244 умерших. За ней следуют Венгрия (211), Черногория (201), Босния и Герцеговина (199) и Бельгия (197).
- Среди американских самые высокие показатели в США (169), Мексике (156), Перу (155), Бразилии (149) и Панаме (140).
- В Индии, несмотря на рост смертности, показатель соответствует уровню Норвегии - 12 умерших на 100 тыс. жителей.