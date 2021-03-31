Смертность из-за коронавируса в мире растет за счет Бразилии, Индии и Украины

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Смертность из-за новой коронавирусной инфекции в мире вновь растет: по данным Всемирной организации здравоохранения, за неделю на планете умерли на 5% больше заболевших, чем за предыдущие семь дней. Положение ухудшается в целом ряде стран - от Бразилии до Украины.

ТАСС выяснил, как развивается ситуация на разных континентах.

Америка

В Бразилии смертность быстро растет четыре недели подряд и сейчас находится на самом высоком уровне в мире. Во вторник власти сообщили о 3,78 тыс. умерших за сутки - новом максимуме для страны за все время пандемии. За неделю число смертей увеличилось почти на 17,8 тыс., до 317,6 тыс.

В США в последние дни фиксируют порядка 1 тыс. смертей в сутки - в четыре раза меньше, чем в январе. Однако эта страна еще долго останется первой по количеству жертв пандемии - там умерли почти 551 тыс. заболевших. Только в Калифорнии зарегистрировали около 58,8 тыс. летальных исходов - больше, чем, например, в Аргентине.

Стабильно высокой остается смертность в Мексике, где ежедневно умирают 550-800 пациентов с коронавирусом. В общей сложности ее власти зафиксировали 202,6 тыс. смертей с начала пандемии.

Европа

В Европе выше всего смертность - 400-500 человек в день - сейчас в Италии и Польше, по 300-400 летальных исходов в сутки регистрируют во Франции.

С середины марта ухудшается ситуация на Украине, где фиксируют все новые максимумы по числу умерших из-за коронавируса. На данный момент в стране умерли 32,8 тыс. заболевших.

Заметно лучше складывается ситуация в Великобритании: в последнее время там умирают меньше 100 человек в день, это почти в 20 раз меньше пиковых показателей января. Но по общему количеству летальных исходов - 126,6 тыс. - королевство по-прежнему первое в Европе и пятое в мире.

Азия

В Индии (162,4 тыс. умерших) смертность растет с начала марта, но пока она заметно ниже, чем в прошлом сентябре, когда ежедневно регистрировали более 1 тыс. смертей. За минувшие сутки в республике умерли 354 заболевших, и это самый высокий показатель с начала года.

По сравнению с серединой марта вдвое - до 150 летальных исходов в день - возросла смертность в Турции (31,3 тыс. смертей за время пандемии). На пике в конце декабря - начале января в стране ежесуточно регистрировали порядка 250 смертей.

Относительные показатели