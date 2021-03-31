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Посол РФ: Вена и Москва находятся на этапе доработки контракта на поставку "Спутника V"

По словам Дмитрия Любинского, подписание контракта позволит поставить в Австрию первые партии российской вакцины в апреле

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Россия и Австрия находятся на завершающем этапе доработки контракта на поставку российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Его подписание предоставит возможность поставить в Австрию первые партии в апреле, сообщил в среду посол России в Австрии Дмитрий Любинский после рабочей встречи с канцлером республики Себастьяном Курцем.

"Хороший, конструктивный и доверительный разговор. Он подводит черту под определенным этапом в двусторонних контактах на тему поставок "Спутник V" в Австрию", - отметил посол, комментируя итоги встречи с Курцем.

По его словам, нынешний этап "свидетельствует о том, что принципиальная договоренность о поставках "Спутник V" в Австрию в отношениях двух стран состоялась". "Переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта, - подчеркнул Любинский. - Обе стороны исходят из возможности его завершения в ближайшее время. Подписание этого контракта сделало бы возможным начало поставок первых партий в апреле". 

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