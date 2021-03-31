Военные медики помогут провакцинировать до 5 тыс. зрителей парадов Победы на юге России

МОСКВА, 31 марта./ТАСС/. Около 5 тыс. человек смогут пройти вакцинацию от коронавируса перед посещением парадов в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в 10 городах на юге страны, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Военные медики окажут помощь местным властям в вакцинации зрителей.

"Около 5 тыс. зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 10 городах Юга России будут провакцинированы. <...> отданы указания медицинской службе военного округа оказать помощь местным органам власти в вакцинации необходимого количества зрителей и гостей военных парадов во всех городах их проведения", - говорится в сообщении. Отмечается, что достаточный запас вакцины уже доставлен в медучреждения округа.

Парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске. В каждый из этих городов планируется пригласить от 250 до 1,5 тыс. зрителей. Уже ведется работа по добровольной вакцинации приглашенных.