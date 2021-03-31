СМИ: в Латвии расследуют случай смерти мужчины вскоре после прививки вакциной AstraZeneca

По данным телеканала, 71-летний рижанин Олег Зейгермахер 5 марта получил первую дозу препарата AstraZeneca партии ABV5300, использование которой в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза, в том числе и Латвия. После этого у него появились симптомы легкой простуды, а уже 9 марта он умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии. "В принципе в этом и есть вопрос - с одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы", - сказал телеканалу его сын Павел Зейгермахер.

"В Латвии до сих пор нет ни одного случая тромбоза, который можно связать с вакцинацией. К тому же на данный момент уже есть заключение, что вакцина [AstraZeneca] не связана с образованием тромбов", - отметила, со своей стороны, представитель Государственного агентства лекарств и Европейского агентства лекарственных средств в Латвии Зане Нейкена. "Не предусмотрено, что нужно делать тесты перед вакцинацией, также нет никакой информации о том, что вакцинация могла бы усилить инфекцию. После первой дозы можно заболеть, если человек уже был инфицирован и не знал об этом", - пояснила она.

Инспекция здравоохранения Латвии, в свою очередь, начала расследование этого случая смерти. Всего же в Латвии умерли шесть человек, получивших прививку от коронавируса, также известно о 735 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации. "На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, больницы, проверку проводит также инспекция здравоохранения", - указала представитель Госагенства лекарств Латвии Танина Тамме-Звейниеце.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 102 363 инфицированных, 1 899 человек умерли, на лечении в больницах находятся 696 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 110 280 человек (5,8% населения республики), две - 22 950 (1,2%). Решением правительства до 6 апреля в республике действует режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер.