Мурашко: российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все три отечественные вакцины против новой коронавирусной инфекции могут применяться для вакцинации пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но окончательное решение должен принимать врач. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Конечно, это [вакцинацию] нужно рекомендовать обязательно, и специалисты в сфере здравоохранения советуют это делать незамедлительно, потому что я уже говорил, что среди этой категории наиболее тяжелое течение. И у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений. Лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией, он примет решение [какую выбрать], поэтому там заполняется специальная анкета. В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, <...> в конечном итоге должен решить врач", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".